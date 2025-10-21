لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات.. ساركوزى يدخل السجن

يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء قضاء حكم بالسجن، بعد أيام قليلة من لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في قصر الإليزيه.

وحكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وسيصبح ساركوزي. الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يسجن منذ المارشال فيليب بيتان.

ويودع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى سجن في باريس لقضاء عقوبته، في أول حدث من نوعه بدول الاتحاد الأوروبي. بعد حوالي شهر على صدور حكم بحبسه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.

وقد أثار القضاة في 25 سبتمبر الماضي الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداع الرئيس السابق السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ “التآمر الجنائي”. بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تعقد قبل الصيف.