لتنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات.. عرقاب يلتقي الوفد الكونغولي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء23، وفدا عن وزارة المحروقات بجمهورية الكونغو، والذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيانها أن زيارة الوفد الكونغولي تأتي في إطار تنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات الكونغولي. إلى الجزائر في شهر ماي 2022، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز. علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال المحروقات.

كما أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على حالة علاقات التعاون الثنائية منذ التوقيع بالجزائر العاصمة. في 24 ماي 2022على محضر المحادثات بين البلدين من طرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، ونظيره الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات، والذي شمل العديد من ميادين التعاون الممكنة بين البلدين لاسيما تبادل الخبرات في مجال وضع الأطر القانونية و التنظيمية لقطاع المحروقات، إنشاء الهيئات التنظيمية، تعزيز أنشطة المحروقات، وكذا تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير قطاع الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، وتنمية التعاون في مجال التكوين وتنمية رأس المال البشري.

كما سيُمكّن برنامج زيارة -يضيف البيان- الوفد الكونغولي من عقد لقاءات وزيارات إلى كل من شركة سوناطراك وشركة نفطال من أجل الاطلاع على تجربتهما في مجال البحث والاستكشاف و تسويق المواد البترولية، كما سيقوم الوفد بزيارة إلى المعهد الجزائري للبترول (IAP) للاطلاع على خبرته في مجال التكوين وبحث فرص التعاون في هذا الإطار.