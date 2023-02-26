لتوجيه الاستثمار بتقنيات الطاقة النووية إلى الاستخدام الطبي.. تنصيب فوج عمل بين الوزارات

عقدت عدة قطاعات وزارية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا بخصوص توجيه الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية إلى الاستخدام الطبي. تنسيقيا لاسيما العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى التي تتطلب هذه التقنية.

في حين، حضر الاجتماع كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصحة، عبد الحق سايحي. ووزير الصناعة الصيدلانية علي عون، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري. وإطارات من الوزارات، ومن المحافظة وكذا باحثين من مراكز البحث النووي.

كما تم خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر محافظة الطاقة الذرية، بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية. في مجال تطبيق التقنيات النووية في مجال الصحة البشرية. مع التأكيد على ضرورة تنسيق المشاريع البحثية، وتوجيهات الخبراء، وتوفير المعدات اللازمة. ووضع مبادئ توجيهية منسقة قطاعيا. وكذا دعم التكوين وتبادل المعارف في هذا المجال. وبحث الوزراء عدة ملفات أهمها ضمان جودة استخدام الإشعاع في الطب من أجل المعالجة والتكفل الآمن والدقيق للأمراض مثل السرطان. كما تم، خلال هذا اللقاء، الاتفاق على تنصيب فوج عمل بين القطاعات الوزارية المعنية بهذا الملف.

وللتذكير، فلقد أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم ووزير الصحة، في الثاني من شهر فيفري الجاري، على وضع حجر الأساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة. لفائدة المرضى المصابين بالسرطان على مستوى كل من المؤسسة العمومية الإستشفائية “محمد بحرة” رويبة. و المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس” اسعد حساني”.