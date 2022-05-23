لتوفير تجربة أكثر أمانا للمستخدم.. فايبر يطرح ميزة التحقّق بخطوتين

أعلنت شركة راكوتينفايبر، الشركة العالمية الرائدة في مجال المراسلة الخاصة والآمنة والمكالمات الصوتية. عن طرح أحدث ميزة لها، وهي التحقّق بخطوتين.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين بمصادقة حساباتهم باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN والبريد الإلكتروني.

ينعكس التزام فايبر بتوفير نظام أساسي للاتصالات يكون آمنًا ويحافظ على الخصوصية كاطلاق ميزات جديدة مثل هذه.

تم تشفير الرسائل على فايبر من طرف إلى طرف، مما يمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى بياناتها.

وتتيح ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء للمستخدمين مزيدًا من التحكم في من يرى رسائلهم.

أحدث ميزة التحقّق بخطوتين هي مثال آخر على التزام فايبر الثابت بالخصوصية. والتي ستمنح للمستخدمين الطمأنينة التي يحتاجون إليها عند استعمال تطبيق فايبر.

المستخدمون الذين يختارون تفعيل ميزة التحقّق بخطوتين سوف ينشئون رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام. ويتحقّقون من عنوان بريدهم الإلكتروني.

لتسجيل الدخول إلى فايبر على جهاز محمول أو لسطح المكتب. سيتعيّن على المستخدم التحقّق من الحساب من خلال تقديم رمزPIN الفردي. في حالة نسيان الرمز. سيتم استخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي تم التحقّق منه لمساعدة المستخدم في استعادة حسابه.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الحصول على رمز PIN إلى تعطيل القدرة على إلغاء تنشيط الحساب باستخدام فايبر لسطح المكتب. سيحتاج أي شخص يحاول إلغاء تنشيط حساب فايبر عبر سطح المكتب إلى استخدام رمز PIN.

حماية من اختراق المتسللين..

تتيح ميزة فايبر الجديدة للمستخدمين تنفيذ إجراءات أمنية إضافية لضمان خصوصية حساباتهم. تحمي ميزة التحقّق بخطوتين من اختراق المتسللين لحسابات المستخدمين لإرسال رسائل غير مرغوبة أو الوصول إلى المعلومات الخاصة.

لن يؤدّي تقليل عدد الحسابات غير المؤكدة في التطبيق إلى تقليص عدد الرسائل الإلكترونية المزعجة فحسب. بل سيؤدي أيضًا إلى إنشاء تطبيق أكثر كفاءة واستقرارًا للمستخدمين للتواصل مع أحبائهم في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فايبر على إضافة المصادقة البيومترية في المستقبل.

“تعتبر خصوصية مستخدمي تطبيق فايبر من أولوياتنا. نحن ملتزمون بتوفير تطبيق مراسلة آمن ومشفّر من طرف إلى طرف، وبهذه الميزة الجديدة نحن نخطو خطوة إلى الأمام “.

كما صرحت نادية العبيدي، مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في راكوتينفايبر. “ستعمل عملية التحقّق بخطوتين على التخفيف من مخاوف المستخدمين الأمنية، وطمأنة ليس فقط المستخدمين ولكن الشركات أيضًا. كما أنّ فايبر يوفّر أحدث التقنيات لضمان بقاء التطبيق آمنًا.”

ميزة التحقّق المكونة من خطوتين على فايبر متاحة الآن على مستوى العالم.

عن راكوتينفايبر:

إن تطبيق فايبر يربط الناس ببعضهم البعض بعض النظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم.

تتمتع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية. والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير.

في حين يضمن بيئة آمنة ومجانيّة للمستخدمين للتعبير عن مشاعرهم. راكوتينفايبر جزء من شركة راكوتين اليابانية العالمية الرائدة. في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهي قناة الاتصال الرسمية ل‍نادي برشلونة. والمراسلة الفورية الرسمية وشريك تطبيق الاتصال لـ Golden State Warriors.