لجان المقاومة السودانية: 100 قتيلاً في هجومين لقوات الدعم السريع في قرية ود النورة

قتل ما لا يقل عن 100 مواطن إثر هجوم للدعم السريع على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة وسط السودان. حسب ما أعلنت عنه لجان المقاومة السودانية.

وقالت لجان المقاومة السودانية في بيان لها، إن “قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم مليشيا الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص”.

وكانت لجان المقاومة قد لفتت إلى أن قوات الدعم السريع تفرض منذ صباح الأربعاء حصارًا محكمًا على قرية ود النورة.

وللإشارة، تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات الخرطوم والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض (جنوب) وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب).