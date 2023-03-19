لجان تفتيش لمعاينة المؤسسات الصحية تشرع في مهامها الأيام القادمة

تشرع في الايام القليلة القادمة، لجان تفتيش ومعاينة التي تم تشكيلها بأمر وزير الصحة عبد الحق سايحي، في مهامها بزيارة ومعاينة عدة مؤسسات استشفائية عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان وزارة الصحة، فتدخل هذه الزيارات في اطار الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالمريض وتحسين الخدمة وظروف العمل على مستوى الأنشطة الطبية وشبه الطبية.

كما سيكون الغرض من هذه اللجان الوقوف على نوعية الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات والمصالح الطبية.

وذلك من خلال رصد النقائص المسجلة في العديد من المجالات وتدوين عديد الملاحظات التي يتم تسجيلها

وتتم هذه الدورات التفتيشية على مدى الـ 24 ساعة (خلال النهار والفترات المسائية).

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