لجان تفتيش ميدانية مدعّمة بالقوة العمومية لإفراغ غرف التبريد من البضائع المحتكرة

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن تجنيد لجان تفتيش بداية من يوم غد السبت، للقيام بزيارات فجائية إلى كافة غرف

التبريد لمنع أي محاولة للإحتكار والمضاربة في الأسعار، خاصة والجزائريين على أبوب رمضان، مشددا على ضرورة احترام الأسعار المرجعية المحددة.

وقال جلاب خلال قيامه بزيارة فجائية صبيحة الجمعة، إلى سوق الجملة بالكاليتوس، إن التجار ملزمين باحترام أسعار الوزارة

وذلك بداية من نهار السبت 4 ماي تحسبا لشهر رمضان المبارك، مؤكدا بأنه تم اتخاذ كل الإحتياطات اللازمة لتجسيد ذلك.

وأشار جلاب مطمئنا تجار الجملة، بأن الوزارة ستعمل على توفير كل الضمانات لتسويق المنتوج بالأسعار المتفق عليها مع كل الفاعلين.

بحيث ستكون هناك لجان تفتيش ميدانية مدعمة بفرق للدرك الوطني ورجال الشرطة، لإفراغ محتوى كل غرف التبريد، منع أي احتكار.

كما أكد وزير التجارة سعيد جلاب بأن تطبيق الأسعار المرجعية بالأسواق،ستسهر عليها فرق الدرك الوطني أو لجان التفتيش بكل منطقة.