لجان طبية لمرافقة ضيوف الرحمان خلال موسم حج 2019

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، عن إنطلاق النشاطات التوعوي للبعثة الطبية

عبر الوطن لموسم الحج لسنة 2019 مبكرا لتفادي النقائص والإختلالات المسجلة خلال السنوات الفارطة.

وأوضح الوزير بالمناسبة أنه وفق تعليمات المجلس الوزاري المشترك وضع قطاع الصحة عدة ترتيبات للحفاظ على سلامة الحجيج

البالغ عددهم 40 ألف حاج وتتمثل على الخصوص في وضع لجان طبية ولائية لمرافقة الفحص الطبي للأشخاص المعنيين بالحج

من خلال تعزيز المراقبة الطبية المسبقة لإستبعاد المرشحين، الذين لايستوفون الشروط المطلوبة لتأدية هذه الشعيرة.

كما قامت الوزارة بتكوين البعثة المكونة من 115 عضوا من مختلف الولايات بالإضافة إلى توفير اللقاحات اللازمة

وتفاديا لسوء توزيع الفرق الطبية الذي سجلته المواسم الفارطة حرصت الوزارة هذا الموسم على تنظيم أفراد البعثة التي ستتكفل بالحجاج

من جهتها،كشف وزير الشؤون الدينية بأن هذه البعثة ستستفيد من إرشادات دينية بالبقاع إلى جانب أعضاء البعثة الوطنية وعددها 800 عضوا عن جميع القطاعات.