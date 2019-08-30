لجان وزارية لمراقبة التخفيضات في الفنادق وأخرى لحماية المنتوج التقليدي

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود عن إرسال لجان تفتيش للفنادق لمراقبة مدى إحترامها لتعليمات تخفيض الأسعار.

وحسب التعليمات التي أعطاها وزير السياحة أمس على هامش زيارته لوهران فقد أكد أن هذه التخفيضات تقدر بـ50 بالمائة في الفنادق العمومية.

كما ألزمت وزارة السياحة الفنادق الخاصة باقرار تخفيضات تصل لـ20 بالمائة.

وأكد المسؤول الأول بأن العشرات من الفنادق قد طبقت هذه التعليمات وهو ما أتى بنتائج إجابية طيلة موسم الإصطياف

وبخصوص الحجوزات في الهياكل الفندقية و المركبات السياحية قال بن مسعود بأنه بلغ ذروته طيلة هذا الموسم.

بالموازاة مع ذلك قال بن مسعود أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم بنسبة كبيرة في السياحة الجزائرية

كما سيتم التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة لإنشاء لجنة مشتركة،لوضع فضاءات لتسويق المنتجات التقليدية.

وستعطي الدولة الجزائرية كل ضماناتهم و دعمها حسب بن مسعود لكل أصحاب المهن التقليدية، لتحسين جودة المنتوج و تسويقه.

كما سيتم إتخاذ إجراءات جديدة لحماية الموروث التقليدي الجزائري وحمايته من التقليد.

وفي هذا الإطار سيتم إنشاء لجنة بالتنسيق مع وزارة التجارة و المديرية العامة للجمارك للحفاظ على الصناعة التقليدة، خاصة من الدول الأسياوية