لجذب المزيد من العمال والطلاب.. الدنمارك تعدل قانون الأجانب

وافق البرلمان الدنماركي على عدة تغييرات جديدة لقانون الأجانب. في محاولة أخرى لجعل البلاد أكثر جاذبية للعمال الأجانب والطلاب.

وتمت الموافقة على التغييرات في جلسة عامة عقدت في 23 مارس، مع 92 صوتًا مؤيدًا، و 18 ضد وعدم امتناع. وستصبح سارية المفعول في 1 أفريل.

“القواعد الجديدة لخطط العمل تعني إنشاء مخطط حد دفع إضافي ومسار حد دفع إضافي في إطار مخطط المسار السريع. مع حد أدنى لمبلغ الراتب السنوي قدره 375000 كرونة دانمركية. كما جاء في بيان صادر عن Newtodenmark.dk، موقع على شبكة الإنترنت تديره دائرة الهجرة ووكالة التوظيف الدولي والاندماج (SIRI).

في الوقت نفسه، ستكون الشركات الآن مؤهلة للتقدم للحصول على شهادة لخطة المسار السريع. من أجل جلب العمال الأجانب في الدنمارك من خلال إجراءات أسرع. مع احتساب ما لا يقل عن عشرة موظفين بدوام كامل ، بدلاً من 20 موظفًا حاليًا.

من بين التغييرات الأخرى أيضًا توسيع القائمة الإيجابية للأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ لمجموعة أوسع من المتقدمين.

ويشمل ذلك حاليًا 40 مهنة مسمى وظيفي تعاني من نقص في العمال المؤهلين في الدنمارك

وسيتمكن أيضًا نطاق أوسع من المتقدمين من التقدم بطلب للحصول على برنامج Start-up Denmark. كما يستهدف الأخير رواد الأعمال الأجانب، الذين يمكنهم الحصول على تصريح إقامة. وإحضار شركتهم المبتكرة في الدنمارك، وإدارتها من هناك. يحق للأفراد والفرق المكونة من ثلاثة أشخاص كحد أقصى التقدم للحصول على الإقامة في الدنمارك بموجب هذا المخطط.

الطلاب في الدولة، الذين يدرسون باللغة الدنماركية ، وكذلك أولئك الذين يدرسون اللغة الدنماركية في الخارج. سيكون لديهم أيضًا المزيد من الفرص للحصول على تصريح إقامة في الدنمارك بعد التخرج.

“بالنسبة للتغييرات التي تطرأ على خطط الدراسة ، سيتم منح مواطني الدول الثالثة الذين يكملون برنامج البكالوريوس أو البكالوريوس. أو الماجستير أو الدكتوراه المهنية الدنماركية تلقائيًا فترة بحث عن عمل مدتها ثلاث سنوات. مع الحق في العمل لمدة ثلاث سنوات بعد إكمال البرنامج التعليمي البرنامج”.