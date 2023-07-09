لجزائر تواصل تصدرها جدول ترتيب الألعاب العربية بـ87 ميدالية

حافظت الجزائر على مركز الصدارة في جدول ترتيب المنتخبات الحائزة على ميداليات ضمن الأعلاب العربية الجارية بالجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، تتصدر الجزائر جدول الميداليات برصيد 87 ميدالية.

كما يتوزع رصيد الجزائر من الميداليات، على المعادن الثلاثة بـ 83 ميدالية ذهبية، 22 فضية، بالإضافة لـ27 ميدالية برونزية.

وتتواجد الجزائر بفارق كبير عن أقرب ملاحقيها، دولة البحرين، التي تحتل المركز الثاني، برصيد 29 ميدالية فقط.