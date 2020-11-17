لجنة “أوبك+” تتوقع فائضا بواقع 1.5 مليون برميل يوميا سنة 2021

تتوقع لجنة “أوبك+” فائضا محتملا في إمدادات النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2021.

وكانت لجنة “أوبك+” تتوقع في السابق فائضا مقداره 0.2 مليون برميل في اليوم.

وتأتي التوقعات الجديدة في ظل طلب على الخام أضعف من المتوقع، ويعد هذا التصور الأسوأ للجنة مجموعة “أوبك+”.

ورسمت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عدة سيناريوهات لتطور سوق النفط.

كما تتوقع لجنة “أوبك+” تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021.

بالإضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف الأول من 2021.

فيما يتوقع انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى نهاية الربع الأول من 2021.