لجنة إصلاح سوق الفن تقدم نتائجها الأولية لوزيرة الثقافة

قدمت اليوم السبت، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، لجنة إصلاح سوق الفن، النتائج الأولية لأشغالها مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون.

اللجنة قدمت نتائجها الاولية بعد أزيد من شهرين من الاشتغال حسب بيان للوزارة.

وكشفت الوزيرة، عن قرب تنظيم منتدى الاقتصاد الثقافي مطلع شهر نوفمبر المقبل، والذي سيقدم رؤى اقتصادية استراتيجية ترتبط بالاستراتيجية الثقافية الجديدة للوزارة والتي تتقاطع مع التوجه العام للحكومة.

واعتبرت الوزيرة، أن “أهل الفن لا يحتاجون الرعاية والتوجيه بل إلى فتح السوق أمامهم، مقدمة تهانيها للّجنة التي يرأسها السينوغراف والأكاديمي حمزة جاب الله، على العمل الجاد الذي قدمته، وتعهدت أن تقف إلى جانبهم لتنفيذ التوصيات التي تخدم الفن وأهله.

ودعت وزيرة الثقافة والفنون، الفنانين الجزائريين إلى “الالتفاف حول مشاريع الفن ودعمها وإثرائها باقتراحاتهم”، مؤكدة أنها في الإصغاء الدائم.

عرض منصة جديدة باسم “لوحتي” لتقديم بدائل تسويق للأعمال الفنية التشكيلية

وخلال الكشف عن محتويات التوصيات، تم عرض منصة جديدة باسم “لوحتي” نفّذتها شركة ناشئة بالتعاون مع لجنة سوق الفن، تعمل على تقديم بدائل تسويق للأعمال الفنية التشكيلية، على أن تكون المنصة عملية خلال أسابيع قليلة لتتبعها منصة أخرى تتعلق بالموسيقى، حيث إن خيار دمج كل الفنون في منصة واحدة لم يلق القبول بسبب اختلافات في النوع وطرق التسويق.

وأصغت الوزيرة، لمداخلات بعض الفنانين التي صبت في إثراء المقاربة الاقتصادية، خاصة ما تعلق بالفوارق في الأنواع الفنية وتعدد جمهورها واختلافه.

وأبدى الفنانون، الذين حضروا تسليم المسودة، رضاهم بأسلوب العمل الذي مكّنهم من طرح أفكارهم ورؤاهم للمرة الأولى في لقاءات دون أي توجيه من الوصاية.

وللتذكير فإن لجنة إصلاح سوق الفن تضمّ 24 اسما فنيا جزائريا من مختلف مناطق الوطن وعدة مجالات فنية.