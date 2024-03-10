لجنة الأهلة تجتمع مغرب اليوم لترقب هلال رمضان

تجتمع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية إبتداء من مغرب اليوم الأحد 29 شعبان 1445ه‍ الموافق 10 مارس 2024م، بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة لترقب هلال شهر رمضان.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقا، ستتلقى اللجنة نتائج رؤية هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن. قبل الإعلان عن موعد دخول الشهر الكريم.

هذا وستقام بالمناسبة ندوة يشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي.

وسيتم عقد الندوة، بالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام بالمحمدية.