لجنة الأهلة تُعلن عن موعد ليلة الشك بالجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن موعد ليلة الشك لتحري هلال رمضان لهذا العام.

وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1444 ه/2023 م، سيكون يوم الأربعاء 29 شعبان 1444 ه الموافق لـ22 مارس 2023.

وأوضح بيان للجنة، أنه ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب، بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي بالمحمدية في العاصمة، وستبث عبر وسائل الإعلام.