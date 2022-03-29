لجنة الأهلة: هذا موعد ليلة الشك لترقب هلال رمضان

أعلمت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المواطنين، عن موعد ليلة الشك لرمضان الكريم.

وجاء في بيان للجنة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1443 ه/2022 م. سيكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 ه، الموافق لـ1 أفريل 2022 م.

وأضاف البيان، أنه وإحياء لهذه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب. بدار الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي، المحمدية بالجزائر العاصمة. وستبث عبر وسائل الإعلام.

وتابع البيان: “نسأل الله العلي القدير أن برفع الوباء والبلاء عن الجزائر وعن البشرية جمعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه”. كما تمنت اللجنة رمضانا كريما لكل الأمة الإسلامية.

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