لجنة الإتحاد العربي لكرة اليد تتفقد المُنشآت الرياضية بـ”وهران”

تقوم اليوم الثلاثاء، لجنة من الإتحاد العربي لكرة اليد، بزيارة ولاية وهران، للوقوف على جاهزيتها لإحتضان “الكأس العربية” مارس القادم.

وصرّح، الأمين العام للإتحاد العربي، عبد الله العليان لوكالة الأنباء الجزائرية :”نحن سعداء بعودة الجزائر لإحتضان مُنافسات الكرة الصغيرة العربية”.

وسيُمثل الجزائر فريق، ترجي أرزيو، والذي كان وراء ترشح “ولاية وهران” لإستقبال المُنافسة، بعد مُشاركته في الدورة الماضية بـ”صفاقس” التونسية.

وأوضح مُدير الشباب والرياضة بـ”الباهية”، بدر الدين غربي، بأن عاصمة الغرب مُستعدة من جميع الجوانب لإستقبال الحدث العربي وبشكل إحترافي.