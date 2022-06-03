لجنة الإعلام والصحافة لألعاب البحر المتوسط تنفي الشائعات

ردت لجنة الإعلام والصحافة لألعاب البحر المتوسط وهران 2022، على المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، أين نفت ما أسمته بشائعات.

وأصدرت لجنة الإعلام والصحافة لألعاب البحر المتوسط، بيان، أكدت من خلاله السير الحسن لقرعة الألعاب المتوسطية.

كما أوضحت ذات اللحنة، بأنه تم تسهيل عمل الصحافة، وتوفير أفضل ظروف العمل، رغم الحضور القياسي للصحفين الذي بلغ 29 صحفي.

ونددت لجنة الإعلانم للألعاب المتوسطية، بالسائعات التي تم تداولها، معتبرة اياها محاولة تشويش، وتأثير على السير الحسن لهذه الألعاب.

ويأتي هذا البيان، كرد على المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، التي ظروف تنظيم حفل قرعة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.