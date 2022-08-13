لجنة الإنضباط التابعة لليغ 1 تعاقب بن طالب

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن لجنة الإنضباط التابعة للدوري، قررت معاقبة الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نادي أنجي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإنه تمت معاقبة لاعب أنجي، بن طالب، بلقائين بسبب سلوكه السيئ، في مباراة فريقه الودية، ضد سبيزيا الإيطالي.

وأوضح المصدر، أن العقوبة ستُطبق بداية، تاريخ 15 أوت، أي مايعني أن بن طالب سيضيع الجولة الثالثة والرابعة من الليغ 1.

وسيكون بإمكانه المشاركة، ضد أوكسير غدا الأحد، وسيضيع مواجهة براست، ونادي تروا، اللتان ستلعب بتاريخ 21 و 28 أوت المقبلين.