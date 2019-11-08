لجنة الإنضباط السعودية تتلقى رسالة خاصة بشأن بلايلي!

تلقت لجنة الإنضباط السعودية، رسالة خاصة من الإعلامي المحلي محمد النمري، بخصوص قضية بصق الجزائري يوسف بلايلي على أحد اللاعبين.

وطالب النمري من لجنة الإنضباط، التغاضي عن تصرف متوسط الميدان، بإعتبار أن ذات اللجنة، تغاضت عن خرجات مماثلة.

وقال :”مُهاجم النصر، حمد لله، قام بالبصق على مُنافس له، ولا أحد عاقبه، ومُشجعوا الهلال رموا بالقوارير ولم يُعاقبوا”.

وواصل باللهجة المحلية :”كل هذه الأمور مشيتوها، فمشوها مع بلايلي”.

وكان نجم المنتخب الوطني، قد بصق في وجد أحد مُدافعي نادي جندل في مُنافسة الكأس، مما أثار ردود فعل غاضبة ضده.