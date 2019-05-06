لجنة الإنضباط ترفض احترازات تلمسان وتعاقب الشلف وقسنطينة

رفضت لجنة الإنظباط، الإحترازات التي تقدم بها مسؤولو وداد تلمسان، ضد أولمبي الشلف، في الجولة الأخيرة من المحترف الثاني.

وأصدرت لجنة الإنظباط اليوم الإثنين، قرارها برفض إحترازات وداد تلمسان، والإحتفاظ بالنتيجة التي انتهت عليها مباراة الفريقين، بالتعادل 1-1.

ومن جهة أخرى، قررت لجنة الإنظباط، معاقبة كل من شباب قسنطينة، وأولمبي الشلف، بمباراة واحدة دون جمهور، وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار.

وتأتي هذه العقوبة، المسلطة على السياسي، والجوارح، بسبب إستعمال ورمي الألعاب النارية، إلى الملعب، من طرف الأنصار، في آخر مباراة للفريقين.