لجنة الإنضباط تستدعي المناجير نسيم سعداوي للتحقيق!

أكدت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، أن قضية التسجيل الصوتي لرئيس وفاق سطيف ستبقى مفتوحة إلى غاية الإستماع إلى أقوال الطرف الثاني من المكالمة الهاتفية.

وأكد لجنة الإنضباط في بيان لها نشره موقع الرابطة اليوم الخميس، أنها إستدعت وكيل اللاعبين “نسيم سعداوي” للإستماع إلى أقواله يوم الخميس 28 ماي الجاري بإعتباره الطرف الثاني من التسجيل الصوتي الذي يورط رئيس وفاق سطيف في قضية التلاعب بنتائج المباريات.

للتذكير فإن لجنة الأخلاقيات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم إستدعت هي الأخرى المناجير نسيم سعداوي للإستماع إلى أقواله شهر جوان المقبل.