لجنة الإنضباط تستدعي رئيس الاتحاد السوفي يوسف سخري للمثول أمامها

أصدرت لجنة الإنضباط، اليوم الاثنين، قراراتها فيما تعلق بمباريات الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة، أين فرضت عقوبات على عدة أندية.

وكشفت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، عن استدعاء لجنة الانضباط لرئيس فريق الاتحاد السوفي يوسف سخري، للمثول أمامها يوم الخميس المقبل.

كما فرصت لجنة الانضباط، عقوبة الايقاف لمباراة واحدة، في حق لاعب نجم مقرة غانمي اسماعيل.

من جهة أخرى تم فرض عقوبات مالية متفاوتة، على عدة أندية، بسبب استعمال جماهيرها الألعاب النارية خلال الجولة الماضية.

وتمس هذه العقوبات المالية كل من أندية: مقرة، و.سطيف، أ.الشلف، ا.العاصمة، م.الجزائر، ش.القبائل، ش.قسنطينة، ا.بسكرة.