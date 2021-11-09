لجنة الإنضباط تسلط عقوبات قاسية ووفاق سطيف الخاسر الأكبر

كشفت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن قراراتها في حق المدربين واللاعبين.

وحسب ذات الهيئة تسبب عدد من الأشخاص الذين لديهم علاقة بعالم كرة القدم في إحتجاجات كبيرة خلال الجولة الماضي من المنافسة.

وقالت الرابطة عبر الموقع الرسمي أنّها أوقفت مدافع وفاق سطيف هشام بلقروي لـ 4 مباريات كاملة منها 2 نافذة. وأحمد قندوسي لمباراة واحدة.

كما عاقبت ذات اللجنة مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بتوقيفه لمباراتين.

إلى جانب إيقاف مدرب نجم مقرة عزيز عباس للقاء واحد بسبب الإحتجاج على الحكم في مباراة شباب قسنطينة.

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