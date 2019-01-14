لجنة الإنضباط تسلط عقوبة “الويكلو” على شبيبة بجاية وأمل بوسعادة

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة معاقبة فريقي شبيبة بجاية وأمل بوسعادة بمباراة واحدة دون جمهور إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200.000 دينار جزائري.
وجاءت عقوبة الفريقين بسبب رمي مقذوفات على الميدان وتلقيهما للإنذار الثالث الذي يعني بصفة آلية عقوبة “الويكلو”.
وأضافت لجنة الإنضباط عقوبة آخرى للفريق البجاوي بسبب سوء التنظيم وهي غرامة مالية قدرها 50.000 دينار جزائري.
وقررت أيضا اللجنة إستدعاء رئيس فريق إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم لجلسة الإثنين 21 جانفي 2019 للإستماع لأقواله بخصوص تصريحاته الآخيرة.
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