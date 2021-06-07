لجنة الإنضباط تصدر عقوباتها بخصوص أحداث مباراة مقرة

أصدرت لجنة الإنضباط عقوباتها المترتبة عن الدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة، والتي شهدت أحداثا مؤسفة بملعب الإخوة بوشليق بمقرة، بعدما إتهمت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة رئيس فريق نجم مقرة عز الدين بن ناصر بالإعتداء على لاعبي الساورة ما بين شوطي المباراة.

وعاقبت لجنة الإنضباط لاعب نجم مقرة حاج بوقاش بثلاث مباريات منها مباراة واحدة مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية بـ3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى معاقبة مدرب الفريق عزيز عباس بمبارتين ومنعه من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس، وغرامة مالية على فريق نجم مقرة بـ 20 مليون سنتيم بسبب عدم إحترام البروتوكول الصحي، وغرامة 5 ملايين سنتيم بسبب سوء التنظيم وغرامة أخرى بـ 4 ملايين سنتيم بسبب تصرف اللاعبين السيئ.