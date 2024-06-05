لجنة الإنضباط تصدر عقوبات مالية ضخمة بحق إتحاد العاصمة

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوباتها بحق نادي إتحاد العاصمة، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المواجهة الأخيرة للفريق أمام شباب قسنطينة.

في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 من الرابطة المحترفة المؤجلة، يوم الإثنين المنقضي.

وحسب بيان الرابطة، عبر موقعها الرسمي، فقد جاءت هذه العقوبات، عقب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لـ الفاف بسبب الأحداث المؤسفة التي عرفها ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. أمس الاثنين.

وأوضح بيان الرابطة، أنه تقرر فرض عقوبة دفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين بسبب السلوك الغير السوي للفريق، بالإضافة لإلزام إدارة “سوسطارة” بدفع غرامة 400 ألف دينار، بسبب إلقاء جمهور الفريق الألعاب النارية، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي، دون التسبب في خسائر جسدية.

وفي ذات السياق، تقرر كذلك إلزام إدارة النادي العاصمي، دفع غرامة قدرها 40 مليون سنتيم، بسبب إتلاف كراسي المدرجات، وإلزام النادي بدفع كل تكاليف الأضرار بتعويض لمدير الملعب.