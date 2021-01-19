لجنة الإنضباط تصدم نجم شباب بلوزداد

صدمت لجنة الإنضباط، نجم شباب بلوزداد، مارسولان كوكبو، وقررت مُعاقبته بثلاث مُباريات نافذة، وغرامة مالية وصلت 30 ألف دينار.

وجاءت العقوبة، بعد إعتداء المُهاجم البنيني على أحد مُدافعي مُولودية وهران، بطريقة غير مفهومة وغير مُبررة.

وسيُسبب غياب الجناح الطائر، مُشكلا كبيرا لأبطال الجزائر، الذي تراجع مُستواهم بشكل رهيب في آخر أسبوعين.

ونُشير في سياق مُتصل، الى أن لجنة الإنضباط عاقبت لاعب شبيبة القبائل بن سابح بثلاث مُباريات نافذة أيضا.

وتقرر حرمان محمد ربيع مفتاح، من اللعب لأربع مُباريات، إثنان منها نافذة و30 ألف دينار.

وعوقب يحيى شريف لاعب شبيبة الساورة، وإسحاق قبلي، لاعب نصر حسين داي، وإيهاب غساس، وتاكفاريناس اوشان لاعبي أهلي شباب برج بوعريريج، بالإيقاف مباراة واحدة.