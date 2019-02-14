“لجنة الإنضباط” تضرب بالثقيل وتُعاقب “حركابي” بعد إتهاماته لزطشي !!

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم مساعد مدرب فريق “أولمبي المدية” “كمال حركابي” بعام كامل.

وذلك بداية من تاريخ 11 فيفري 2019 بسبب تصريحاته الآخيرة ضد رئيس الفاف “خير الدين زطشي” وعدم تقيده بواجب التحفظ.

وكشف “بيان الرابطة” أن لجنة الإنضباط إستمعت لحركابي أمس الأربعاء ولم يُقدم أي دليل مادي على تصريحاته الآخيرة.

بل وقام بالإعتذار من رئيس الفاف وأكد أن تصريحاته جاءت بسبب ضغط المباراة والخسارة ضد شباب بلوزداد.

ومن جهة آخرى عاقبت لجنة الإنضباط المنعقدة فريق مولودية بجاية بمباراة دون جمهور وغرامة مالية قدرها 200.000 دينار جزائري.

وجاءت عقوبة “الموب” بعد رمي أنصاره لمقذوفات في لقاء أهلي برج بوعريريج الذي جرى يوم الثلاثاء.