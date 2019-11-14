“لجنة الإنضباط” تضرب بالثقيل وتُوقف “بلقروي” و”زردوم”

أصدرت اليوم الخميس لجنة الإنضباط عقوباتها المتعلقة بالداربي العاصمي الذي جمع إتحاد العاصمة بنصر حسين داي.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
-معاقبة مدافع إتحاد العاصمة “هشام بلقروي” بثلاث مباريات منها مباراة غير نافذة وغرامة مالية قدرها 60.000 دينار جزائري بسبب تسببه في الشجار الذي حدث بعد صافرة الحكم النهائية.
-تسليط نفس العقوبة على لاعب نصر حسين داي “رضوان زردوم” ولنفس السبب.
-معاقبة إتحاد العاصمة بغرامة مالية قدرها 50.000 دينار جزائري بسبب سوء التنظيم.
وبخصوص مباراة شبيبة القبائل ضد مولودية الجزائر جاءت العقوبات على النحو التالي:
-معاقبة لاعب مولودية الجزائر مهدي بن علجية بمباراة واحدة بسبب احتجاجه على قرارات الحكم إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري.
-معاقبة شبيبة القبائل بغرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري بسبب إستعمال الأنصار للألعاب النارية.
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