عاجل

“لجنة الإنضباط” تضرب بالثقيل وتُوقف “بلقروي” و”زردوم”

الرياضة
  • -
  • 0
“لجنة الإنضباط” تضرب بالثقيل وتُوقف “بلقروي” و”زردوم” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أصدرت اليوم الخميس لجنة  الإنضباط عقوباتها المتعلقة بالداربي العاصمي الذي جمع إتحاد العاصمة بنصر حسين داي.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

-معاقبة مدافع إتحاد العاصمة “هشام بلقروي” بثلاث مباريات منها مباراة غير نافذة وغرامة مالية قدرها 60.000 دينار جزائري بسبب تسببه في الشجار الذي حدث بعد صافرة الحكم النهائية.

-تسليط نفس العقوبة على لاعب نصر حسين داي “رضوان زردوم” ولنفس السبب.

-معاقبة إتحاد العاصمة بغرامة مالية قدرها 50.000 دينار جزائري بسبب سوء التنظيم.

وبخصوص مباراة شبيبة القبائل ضد مولودية الجزائر جاءت العقوبات على النحو التالي:

-معاقبة لاعب مولودية الجزائر مهدي بن علجية بمباراة واحدة بسبب احتجاجه على قرارات الحكم إضافة إلى غرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري.

-معاقبة شبيبة القبائل بغرامة مالية قدرها 30.000 دينار جزائري بسبب إستعمال الأنصار للألعاب النارية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726623

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com