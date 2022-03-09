لجنة الإنضباط تضرب بيد من حديد

كشفت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بشأن العقوبات للأندية واللاعبين الذي تسبّبوا في الإخلال بنظام اللعبة.

وأكّدت اللجنة معاقبة حارس مرمى امل الأربعاء وحيد شويح. بمبارتين وغرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري.

كما عاقبت محمد أمين زماموش حارس إتحاد العاصمة بمباراة واحدة إلى جانب كل من لاعب شبيبة الساورة ويس محمد أمين ونصر الدين خوالد من إتحاد بكسرة وحسام بوهراوي من وداد تلسمان والحارس بن شلف من نصر حسين داي.

إلى جانب ذلك. غرّمت اللجنة مولودية الجزائر بدفع 60 ألف دينار جزائري لاستعمال الألعاب النارية وأولمبي المدية بـ 40 ألف دينار جزائري.

وفي الاخير عاقبت إتحاد العاصمة بـ 90 ألف دينار جزائري بسبب سوء التنظيم وتصرف غير لائق.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]