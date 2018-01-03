لجنة الإنضباط تعاقب إتحاد الحراش بمباراة دون جمهور بعد أحداث تقرت

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبات صارمة ضد العديد من الأندية بعد الأحداث التي شهدتها مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية.

وتحصل فريقي إتحاد الحراش ونادي تقرت على حصة الأسد من العقوبات بعد الأحداث التي شهدها ملعب المستقبل بتقرت.

وعاقبت لجنة الإنضباط فريق إتحاد الحراش بمباراة دون جمهور، زائد غرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم بعد إقتحام أنصار الحراش أرضية الميدان.

كما مست عقوبات لجنة الإنضباط نادي تقرت بمباراة دون جمهور وغرامة مالية مقدرة بـ 7 ملايين سنتيم.