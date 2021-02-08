لجنة الإنضباط تعاقب السياسي النصرية الحمراوة وبسكرة

أعلنت لجنة الإنضباط، اليوم الإثنين، عن العقوبات المفروضة على الأندية، بعد الجولة الـ12 من الرابطة المُحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

الإيقاف لمُباراة واحدة للاعب نصر حسين داي إسحاق قبلي

غرامة بـ50 ألف دينار للنصرية، بسبب توقف اللوح الإلكتروني للملعب

إيقاف هشام بلقروي، لاعب مولودية وهران لمُباراة واحدة، بسبب الإحتجاج ودفع 30 ألف دينار كغرامة مالية.

إيقاف بورحلة محمد السعيد، لاعب نجم مقرة، مُباراة واحدة، بسبب الإحتجاج على قرارات الحكم و30 ألف دينار كغرامة.

مُعاقبة نجم مقرة بغرامة مالية تصل لـ50 ألف دينار، بسبب سوء التنظيم.

مُعاقبة إتحاد بسكرة بـ200 ألف دينار، بسبب عدم إحترام البروتوكول الصحي.

تغريم شباب قسنطينة بـ200 ألف دينار بسبب عدم إحترام البروتوكول الصحي.

مُعاقبة أهلي البرج بـ200 ألف دينار، بسبب غياب المُدرب.