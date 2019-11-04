لجنة الإنضباط تعاقب بسكرة وتمنح النقاط الثلاث للمولودية

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوباتها عقب الأحداث التي شهدتها الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وإحتسبت لجنة الإنضباط فوز مولودية الجزائر على البساط أمام إتحاد بسكرة، بعد إعتداء أصحاب الأرض على حكم المباراة في الشوط الثاني.

فيما عاقبت فريق إتحاد بسكرة بمبارتين دون جمهور مع غرامة مالية بـ 250000 دينار، بالإضافة إلى حرمانه من حقوق البث التلفزي لنفس المقابلة.

كما فرضت عقوبة مالية قدرها 100000 دينار على فريق مولودية الجزائر بسبب تراشق أنصاره ما تسبب في تسجيل العديد من الإصابات.