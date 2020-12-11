لجنة الإنضباط تعاقب رئيس اتحاد بسكرة

الرياضة
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لجنة الإنضباط تعاقب رئيس اتحاد بسكرة
بقلم كريم.تيغرمت

سلطت لجنة الإنضباط عقوبة الإيقاف لمدة سنة، منها 6 أشهر غير نافذة، ضد رئيس اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى.

وكشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي، عن العقوبة التي أصدرتها لجنة الإنضباط، ضد عبد الله بن عيسى.

ويمنع رئيس اتحاد بسكرة، من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، لمدة 6 أشهر، انطلاقا من تاريخ 19 أكتوبر 2020، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه العقوبة، جاءت بسبب تصريحات عبد الله بن عيسى، ضد عضو في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.


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