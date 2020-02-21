لجنة الإنضباط تعاقب رئيس شبيبة عزازقة بثلاث سنوات

أصدرت لجنة الإنضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عقوبات صارمة في حق لاعبي ومسؤولي شبيبة عزازقة، بعد اعتدائهم على حكم المباراة.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة رئيس شبيبة عزازقة، ساحي فريد، بالإيقاف لثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية بـ50 ألف دينار، بعد اعتدائه على حكم المباراة.

وتلقى ساحي مولود، رئيس فرع شبيبة عزازقة، نفس العقوبة التي سلطة على رئيس النادي، بالإضافة لمعاقبة الفريق بأربع مباريات دون جمهور، اثنين منها خارج القواعد.

ومن جهة أخرى تقرر معاقبة اللاعب بلقاضي، بالإيقاف لمباراة واحدة، وسفيح فيصل، بالإيقاف لـ6 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار، وإنذار للثنائي إيحداجن، وكسالي.