لجنة الإنضباط تعاقب زماموش مفتاح بلايلي والنعيجي بسبب الإحتجاج على الحكم

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عدة عقوبات ضد لاعبي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بسبب الإحتجاج على قرارات حكام المباريات.

وعاقبت لجنة الإنضباط لاعب أولمبي المدية “مطراني زوبير” بمباراة واحدة + غرامة مالية مقدرة بـ30 ألف سنتيم بسبب إحتجاجه على قرارات الحكم خلال لقاء فريقه بدفاع تاجنانت

ونال لاعب إتحاد البليدة “طيب سليمان عبدون” نفس عقوبة “مطراني” بسبب إحتجاجه على قرارات الحكم الذي أدار مواجهة البليدة أمام الحمراوة.

وسيغيب اللاعب أمير بلايلي عن صفوف فريقه شباب بلوزداد خلال مباراة الكأس امام فريق إيليزي بسبب العقوبة التي تعرض لها من طرف لجنة الإنضباط .

فيما كانت حصة الأسد من عقوبات لجنة الإنضباط لمباراة الداربي العاصمي التي دارت بين إتحاد العاصمة ونادي بارادو والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

حيث سيكون فريق سوسطارة محروما من خدمات زماموش، ومالمدافع مفتاح في لقاء الكاس أمام شباب قسنطينة بسبب الإنذار الذي تحصل عليه الثنائي.

كما عاقبت لجنة الإنضباط لاعب بارادة “نعيجي زكريا” بمباراة واحدة زائد غرامة 30 ألف دينار.