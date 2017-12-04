لجنة الإنضباط تعاقب شبيبة بجاية بمبارتين دون جمهور!

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرباطة المحترفة معاقبة شبيبة بجاية بأربع مقابلات بدون جمهور إثنتين منها نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.

وهذا بعد رمي أنصاره للألعاب النارية والحجارة التي أدت لإصابة شرطي مع تحطيم جزء من السياج الفاصل بين المدرجات والمنصة الشرفية.

كما عاقبت ذات اللجنة إتحاد بلعباس بـ 30 مليون سنتيم غرامة مالية، وهذا لغياب بعض الوسائل الطبية اللازمة خلال اللقاء الماضي.

وعوقب لاعب مولودية العلمة محمد جاهل بأربع مباريات منها مبارتين غير نافذتين، وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم بعد سلوكه الغير الرياضي في حق رسميين.