لجنة الإنضباط تعاقب شريف الوزاني بمباراة واحدة

كشفت لجنة الإنضباط، بعد اجتماعها اليوم الإثنين، القرارات الخاصة، بمباريات الجولة الثانية، للمحترف الأول، ومباريات الجولة الأولى للمحترف الثاني.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة مدرب مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، بالإيقاف لمباراة واحدة، لإعتراضه على قرارت الحكم.

ونال رئيس نادي أمل بوسعادة، شكيب أسامة بوعكاز ، نفس العقوبة، بسبب ما أسمته لجنة الإنضباط، بسوء التصرف اتجاه المسؤولين.

وفي قرار آخر، عوقب، نادي شبيبة سكيكدة، بمباراة واحدة بدون جمهور، بعد اجتياح أنصاره، أرضية ملعب أمل الأربعاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب الجولة الأولى للمحترف الثاني.