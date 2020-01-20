لجنة الإنضباط تعاقب مفتاح بالإيقاف لثلاثة مباريات

الرياضة
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لجنة الإنضباط تعاقب مفتاح بالإيقاف لثلاثة مباريات
بقلم كريم.تيغرمت

أصدرت لجنة الإنضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارها بمعاقبة مدافع اتحاد العاصمة ربيع مفتاح، بالإيقاف.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة ربيع مفتاح، بالإيقاف لثلاثة مباريات نافذة، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار.

وجاءت هذه العقوبة في حق مدافع اتحاد العاصمة، بعد اعتدائه المتعمد، على مهاجم شبيبة القبائل حمزة بانوح، خلال الكلاسيكو الذي جمع الفرقين الأسبوع المنصرم.

وبهذا سيفقد اتحاد العاصمة خدمات مدافعه ربيع مفتاح، خلال المباريات الثلاثة المقبلة، وهو ما يعد خسارة كبيرة للمدرب دزيري بلال.


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