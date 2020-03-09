لجنة الإنضباط تعاقب مولودية الجزائر ومدرب شبيبة الساورة

أصدر لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عقوبات ضد كل من فريق مولودية الجزائر، ومدرب شبيبة الساورة مزيان إيغيل.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة فريق مولودية الجزائر، بمباراة واحدة دون جمهور، وغرامة مالية بـ20 ألف سنتيم.

وتأتي هذه العقوبة بسبب رشق جماهير العميد، أرضية الميدان بالألعاب النارية، خلال المواجهة التي جمعتهم بأهلي برج بوعريريج، ضمن الجولة الـ21 من المحترف الأول.

ولحساب ذات الجولة، تم معاقبة مدرب شببة الساورة، مزيان إيغيل، بمباراة واحدة، بسبب احتجاجه على قرارت الحكام خلال مواجهة مولودية وهران.