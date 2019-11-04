لجنة الإنضباط تفرض عقوبات جديدة على إتحاد العاصمة

أصدرت لجنة الإنضباط، التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، اليوم الإثنين، عقوبات صارمة، ضد إثنين من مسيري إتحاد العاصمة.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة الناطق الرسمي للإتحاد، أمين تيرمان، بحرمانه من أي نشاط رياضي، لمدة 6 أشهر، منها 3 أشهر موقوفة النفاذ.

وبالإضافة لذلك، فرضت لجنة الإنضباط، عقوبة مالية على الناطق الرسمي لإتحاد العاصمة، بقيمة 200 ألف دينار.

وتأتي هذه العقوبة، حسب لجنة الإنضباط، بالنظر للتصريحات التي أدلى بها أمين تيرمان بعد مقاطعة فريقه الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

ومن جهة أخرى، تلقى مسير اتحاد العاصمة، منير دبيش، إنذار من لجنة الإنضباط، لعدم التزامه واجب التحفظ، من خلال تصريحاته بخصوص ذات المباراة.