لجنة الإنضباط تفصل في أحداث سكيكدة و”الويكلو” بقوة

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم، عقوبات الأسبوع في حق الأندية المُخالفة للقانون على مُستوى القسمين الأول والثاني.

وقررت اللجنة مُعاقبة كل من شبيبة القبائل، إتحاد البليدة، أهلي البرج وشبيبة سكيكدة بالإستضافة على أرضهم دون جمهور لمُباراة واحدة.

وخيبت الهيئة آمال غالي مُعسكر بالحصول على نقاط الإنتصار “على البساط”، مؤكدة بأن مواجهة سكيكدة توقفت لـ27 دقيقة قبل إستئنافها.

وإضافة الى هذا تقرر مُعاقبة لاعب إتحاد بلعباس، لعباني يحيى بالإيقاف لخمس مُباريات كاملة مع دفعه غرامة 50 ألف دينار.

وجاءت هذه العقوبة ضد نجم “المكرة” بسبب قيامه بالبزق على أحد لاعبي شباب قسنطينة.