لجنة الإنضباط تنصف المولودية وتؤكد أن ورقة روني مزورة

أكد رئيس لجنة الإنضباط بالإتحاد الجزائري لكرة القدم كمال مصباح، أن وثيقة لاعب المولودية الكاميروني روني مزورة.

وتحدث كمال مصباح عن قضية اللاعب الكاميروني روني وانكواي، بعدما إتهمته إدارة المولودية بتزوير وثيقة تثبت أنه لاعب دولي.

وقال: “هذه الوثيقة إتضح أنها غير صادرة من الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، وبالتالي هي وثيقة مزورة، وتم السماع إلى مسيري مولودية الجزائر الذين أكدوا هذه الواقعة، مع تسجيل غياب اللاعب روني رغم إستدعائه قانونيا، وتم مراسلتنا بالوثيقة الرسمية من الإتحادية الكاميرونية، في حين أن الوثيقة المدفوعة في ملف اللاعب هي وثيقة مزورة”.