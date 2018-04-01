لجنة الإنضباط توجه إستدعاء ثاني “لليسناتور” بن زعيم

وجهت لجنة الإنضباط لحزب جبهة التحرير الوطني إستدعاء ثاني، لعضو المجلس عبد الوهاب بن زعيم، للمثول أمامها.

وحسب مصادر من بيت الأفلان لـ”النهار أونلاين”، فقد حددت لجنة الإنضباط تاريخ مثول بن زعيم أمامها يوم 10 أفريل الحالي.

بعد أن غاب عن موعد اللجنة اليوم، والذي حدده الأمين العام للحزب “العتيد”، جمال ولد عباس، المصادف بتاريخ 1 من نفس الشهر.

كما قامت اللجنة أيضا، بإستدعاء كل من المناضل، قادة بن عودة، وشريف ولد حسين، للمثول أمامها بنفس التاريخ 10 أفريل.

تجدر الإشارة، أنه تم إستدعاء بن زعيم للمثول أمام لجنة الإنضباط، بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريت.

على خلفية عدم قدرتها على التحكم بالقطاع ما أدى إلى سلسلة من الإضرابات التي شنتها النقابات، وأثرها على توقف تمدرس التلاميذ.

كما أن تصريحات بن زعيم أغضبت ولد عباس الذي اتبرها بأنها تدخل في صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ولد عباس سابقا” لي يتحرك يحال على لجنة الإنضباط، أي أنه من يخرج عن مسار الحزب يعاقب”.