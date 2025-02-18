لجنة الإنضباط توقف عبد اللاوي!

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عن توقيف قائد فريق مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي، إلى غاية الإستماع لأقواله.

وكشفت اللجنة الانضباطية، اليوم الثلاثاء، عن قراراتها الخاصة بداربي الكأس بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، الذي لعب يوم الأحد الماضي.

وقرّرت ذات اللجنة توقيف عبد اللاوي، واستدعائه إلى جلسة إستماع بعد غد الخميس بداية من الساعة 11:00 صباحا.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما رصدت كاميرا التلفزيون، لاعب العميد، وهو يشتم الحكم المساعد هواري، في الأنفاس الأخيرة من الداربي، إحتجاجا على القرارات التحكيمية.

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