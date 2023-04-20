لجنة الإنضباط تُصدر عقوباتها بحق الحمراوة والسياربي والسياسي

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، جملة من العقوبات، بحق أندية شباب بلوزداد، مولودية وهران، شباب قسنطينة.

وذلك على خلفية مواجهات تسوية رزنامة المحترف الأول الجولات 18 و19 و20.

وحسب بيان الرابطة، عبر الفايسبوك، اليوم الخميس، فقد تقرر تسليط غرامة 100 ألف دينار بحق فريق مولودية وهران بسبب رمي الجمهور الألعاب النارية على أرضية الميدان خلال مواجهة شباب بلوزداد.

كما تقرر تغريم فريق شباب بلوزداد بـمبلغ 60 ألف دينار بسبب إستخدتم أنصاره الألعاب النارية ورميها على أرضية الملعب مجددا، خلال مواجهة مولودية وهران.

وأضاف بيان الرابطة، أنه تم تسليط عقوبة الإيقاف بمباراة واحدة بحق لاعب شباب قسنطينة، معمري أحمد، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتغريم السياسي بمبلغ قدره 100 ألف دينار، بعد رمي الأنصار للألعاب النارية على أرضية الملعب في المواجهة الأخيرة ضد بارادو.