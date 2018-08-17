لجنة الإنضباط تُقرّر فتح تحقيق في قضية “براهيمي”

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة البرتغالية لكرة القدم، فتح تحقيق في قضية “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة “بنفيكا”.

وكانت إدارة “نسور لشبونة” قد طالبت بمعاقبة “براهيمي” على خلفية إعتدائه على اللاعب “نيلتينيو” في أول مباريات البطولة.

كما سيشارك نجم “بورتو” في مباراة فريقه المقبلة، لكنه يبقى مهدد بالإيقاف في الجولات المقبلة ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الإيقاف لمدة 5 مباريات.

في نفس السياق، نجحت إدارة “بنفيكا” في الضغط على الرابطة البرتغالية من أجل معاقبة “الجزائري” الذي يعتبر “دينامو” نادي “بورتو”.