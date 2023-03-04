لجنة الإنضباط في الكاف تصدر قراراتها ولا عقوبات على الجزائر

أصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم السبت، بيانا، فيما يخص غياب المغرب عن الشان الذي أقيم بالجزائر سابقا.

كما أكدت، لجنة الانضباط والتأديب التابعة لها، أنه لا يوجد أي قرار يخص عقوبات الجزائر، بعد فحص شامل لجميع العناصر والأدلة المتاحة.

وقالت أن هيئة المحلّفين التأديبية في الكاف بعدم تحميل أي مسؤولية للإتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب خطاب حفيد مانديلا في افتتاح الشان.

كما ذكّرت لجنة الانضباط في الكاف بشكل رسمي جميع الاتحادات الوطنية بان المسؤولية الصارمة قد يتم تطبيقها في المستقبل.

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