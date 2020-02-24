لجنة الإنضباط للأرندي تقصي الصديق شهاب نهائيا من الحزب

قررت اللجنة الوطنية للإنضباط لحزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الإثنين عقب اجتماعها بالمقر المركزي إقصاء عضو المجلس الوطني الصديق شهاب نهائيا من صفوف الحزب.

وحسب بيان للحز فإن اجتماع لجنة الأغنضباط للأرندي جاء خصيصا لدراسة ملف الصديق شهاب المحال إليها من طرف الأمين العام بالنيابة للحزب وهو الملف الذي تم تعزيزه باثبات الخروقات التي صدرت عن عضو المجلس الوطني.

وأكد بيان الحزب أن اللجنة التزمت بالإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي من خلال تبليغ المعني عن طريق محضر قضائي وفي الأجال المنصوص عليها قانونا